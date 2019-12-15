شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالي يحتفل بعيد ميلاده الـ 38 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2019، حسام غالي نجم النادي الأهلي السابق، بعيد ميلاده رقم 38، حيث ولد كابيتانو القلعة الحمراء في 15 ديسمبر عام 1981.

بدأ غالي حياته الكروية في نادي بيلا بكفر الشيخ، ثم انضم لناشئين النادي الأهلي، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول، وخاض غالي رحلة احتراف كبيرة بدأها بالانتقال من الأهلي إلى صفوف فينورد الهولندي في 2003 ولمدة 3 سنوات، ثم انتقل إلى صفوف توتنهام الإنجليزي في 2006 واستمر لمدة موسمين، حتى حدثت الواقعة الشهيرة بإلقائه قميص الفريق بسبب استبداله بعد إشراكه بديلًا بدقائق.

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كما خاض الكابيتانو تجربة احتراف قصيرة في فريق ليرس البلجيكي بداية موسم 2013، لمدة موسم ، عاد بعدها الي صفوف الاهلي مرة اخري في بداية موسم 2014.

تلقى غالي، عروض عديدة عام 2009 منها نادي الاهلي الإماراتي ونادي اتحاد جدة ونادي نيوكاسل الإنجليزي، ولكنه اصر على الإكمال مع نادي النصر حتى يعود إلى مستواه ومن ثم يفكر بالعروض وبعدها نشبت مشاكل بين غالي ونادي النصر وترك النصر بأنتقال حر ورجع لناديه الأول النادي الأهلي قبل أن يعود للدوري السعودي مجدداً إلى النصر السعودي قبل ختام مسيرته الكروية حيث عاد نهاية الموسم قبل الماضي ليعلن اعتزاله داخل القلعة الحمراء.