شكرا لقرائتكم خبر عن شركة var أمم افريقيا للكبار 2019 تفوز بمزايدة اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة انه تم الاستقرار رسميا علي الشركة الاسبانية لتطبيق تقنية الــ var في الدوري المصري بعد اجراء مزايدة وفتح المظاريف خاصة أن هذه الشركة لها سابقة اعمال مميزة وهي تطبيق تقنية الـvar خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية للكبار والتي استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو الماضيين .
من المقرر أن يحسم مسئولو اتحاد الكرة مع لجنة الحكام الموعد النهائي لتطبيق تقنية حكم الفيديو بعد الاجتماعات التي عقدت خلال اليومين الماضيين في حضور مسؤولين من الفبفا والشركة الاسبانية لوضع الرتوش الاخيرة التطبيق التقنية لاول مرة في الدوري لتكون مصر اول دولة أفريقية تطبق هذا النظام في أفريقيا في دوريها.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة var أمم افريقيا للكبار 2019 تفوز بمزايدة اتحاد الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.