رياضة | بعد هدفين واتفورد.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم ؟

أهداف محمد صلاح ضد واتفورد :-

وسجل صلاح هدفين لفريق ليفربول في المباراة ليستمر للمباراة الثالثة على التوالي في التسجيل، وذلك بعد عودته من الإصابة التي تعرض لها في مباراة مانشستر سيتي بالبريميرليج والتي انتهت بفوز الريدز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

ارقام محمد صلاح هذا الموسم مع الريدز :-

ونجح محمد صلاح في إحراز 9 اهداف هذا الموسم مع ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما صنع أربعة أهداف لزملائه في نفس البطولة، وسجل الدولي المصري أربعة أهداف مع الريدز هذا الموسم في بطولة دوري أبطال أوروبا والذي يحمل فريق ليفربول لقبها من الموسم الماضية بعد هزيمة فريق توتنهام هوتسبير في المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب الواندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.