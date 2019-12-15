شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يحيل ملف "كهربا" لـ"فيفا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو اتحاد الكرة علي رفع أزمة محمود كهربا لاعب النادي الاهلي الجديد الي الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من أجل الفصل في أزمة أحقية اللاعب بارتداء قميص القلعة الحمراء فى ظل مطالبة نادي الزمالك بحقه في اللاعب وانه ما زال علي ذمة الفريق الابيض وهو ما دفع مسئولو اتحاد الكرة للاتفاق علي عدم الحديث في الأزمة أو الفصل فيها ورفعها للفيفا مع بداية فترة الانتقالات الشتوية لعدم الدخول في أزمات مع الناديين.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم استخراج بطاقة مؤقته لمحمود كهربا بإسم الأهلي لحين الفصل النهائي في الأزمة بشكل نهائي وتحديد موقف اللاعب من ارتداء قميص القلعة الحمراء.

كان النادى الأهلي أعلن ظهر الجمعة الماضى توقيع كهربا على عقد لمدة 4 سنوات ونصف.