شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى وحرس الحدود اليوم الاحد 15 / 12 / 2019 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فريق الاهلي في السابعة والنصف من مساء اليوم الأحد، مباراة قوية عندما يواجه حرس الحدود بإستاد القاهرة في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز وهي المباراة التي يخوضها الاهلي بدافع الفوز من أجل مواصلة مسيرة الانتصارات المحلية التي حققها الفريق في بطولة الدوري وجعلته يُحقق العلامة الكاملة بالفوز في 5 مباريات خاضهم في المسابقة حتى الأن حيث حصد 15 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في الدوري بفارق نقطة واحدة عن المقاولون العرب المُتصدر وأن كان للأهلي لقاء مؤجل بخلاف لقاء الليلة أمام الحرس.

ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن مباراة الاهلى وحرس الحدود:

*ترتيب الاهلى وحرس الحدود فى جدول الدوري

حصد المارد الاحمر 15 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في الدوري بفارق نقطة واحدة عن المقاولون العرب المُتصدر وأن كان للأهلي لقاء مؤجل بخلاف لقاء الليلة أمام الحرس ، وسجل الاهلى 17 هدف وتلقت شباكه هدف وحيد والفوز اليوم يضمن للمارد الاحمر إستعادة القمة ، ويرغب الأهلي في تحقيق الفوز لمواصلة حملة الدفاع عن اللقب خاصة وأن جميع الظروف مُهيّأة في القلعة الحمراء لتحقيق الفوز رغم قوة المنافس وكفاءة مدربه طارق العشري.

بينما يتواجد حرس الحدود في منتصف جدول المسابقة وتحديداً في المركز السابع برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى 4 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 7 اهداف وتلقت شباكه 6 اهداف.

*التشكيل المتوقع للأهلى وحرس الحدود

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام حرس الحدود مكون من : " محمد الشناوي.، محمد هاني ، ورامي ربيعة وأيمن أشرف ومحمود وحيد ، محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات ووليد سليمان ورمضان صبحي ، جونيور أجايي".

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فيما يبدو التشكيل المتوقع لحرس الحدود أمام الاهلى مكون من : "أحمد السعدني -حسن مجدي – جهاد جنيدي – مصطفى الزناري – عمرو الحلواني -مصطفى جمال – أحمد فيلكس – جريندو – محمد أسامة -محمد همام – أنطوني لوكاسا".

*انجازات طارق العشرى أمام الاهلى

ويتطلع طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود لإستعادة نتائجه المتميزة أمام الأهلى حيث توج ببطولتين من أنياب المارد الاحمر فى عهده الذهبى ، وسبق لطارق العشرى قيادة حرس الحدود العائد لدورى الأضواء والشهرة لتحقيق إنجازات لا تنسى، وقاد الفريق السكندرى للفوز بثلاث بطولات، هى كأس مصر موسم 2009 على حساب إنبى 4-2 بركلات الجزاء، والفوز بكأس السوبر المحلى موسم 2009 عقب تغلبه على الأهلى بهدفين نظيفين، وأخيراً الحصول على لقب كأس مصر موسم 2010 بعد الفوز على الأهلى بركلات الجزاء، عقب انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

*المواجهة الاخيرة للأهلى وحرس الحدود

حقق الاهلى الفوز على وادى دجلة بثلاثية دون رد سجلها وليد ازارو ورمضان صبحى وأحمد الشيخ فى أخر ظهور له بالمسابقة المحلية فى المقابل ، يدخل حرس الحدود المباراة بحثاً عن النقاط الثلاث لاسيما بعد التعثر فى أخر مباراتين سواء بالخسارة من الاتحاد السكندرى بهدف دون رد ، ثم التعادل السلبى مع نادى مصر فى الجولة الأخيرة للمسابقة

*القنوات الناقلة لمباراة الاهلى وحرس الحدود

من المقرر أن تنقل قنوات تايم سبورت و أون سبورت مباراة الاهلى وحرس الحدود فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم الاحد ويسبقها استوديو تحليلى .