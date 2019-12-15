شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارئ فى اتحاد اليد اليوم لمناقشة أزمة الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد اليوم مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر أجتماعا طارئا لمناقشة ما أثير فى مواقع التواصل الأجتماعى عن سرقة أحد موظفى الاتحاد لكأس أفريقيا للرجال عام 1990 والذى من معدن "الفضة الخالص " ومحاولة بيعه فى منطقة الجمالية بوسط القاهرة وضبطه من رجال المباحث قبل تدخل مسئول باتحاد اليد لانهاء الأمر.

نشرت أحدى صفحات التواصل الأجتماعى "فيس بوك " أن أحد موظفى اتحاد كرة اليد قام بسرقة كأس فضة خالص ، خاص ببطولة أفريقيا للرجال 1990 وحاول بيعه فى منطقة الجمالية بالقاهرة ولكن تم ضبطه بمعرفة رجال المباحث قبل الافراج عنه بعد تدخل بعض مسئولو الاتحاد .

Advertisements

من جانبه أكد هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد أن كل الكلام عن سرقة كأس أفريقيا غير صحيح ، والحقيقة هى أن موظف بالاتحاد أسمه "هيثم " كان ذهب لتلميع كأس افريقيا وحدث لبس لدى البائع الذى شك أن الموظف يسعى لبيعه مما دفعه لابلاغ رجال المباحث الذين قام بالقبض على الموظف قبل أن يتدخل المدير التنفيذى لاتحاد اليد وتوضيحه للامر أن الموظف كان