رياضة | طارق يحيى يستبعد نجم الأهلي السابق من مواجهة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق يحيى يستبعد نجم الأهلي السابق من مواجهة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر طارق يحيى المدير الفني لفريق طلائع الجيش، استبعاد عمرو جمال لاعب الأهلي المعار، من مباراة الزمالك المقبلة، التي ستقام مساء يوم الاثنين القادم.

وتقام مباراة طلائع الجيش والزمالك في الساعة السابعة والنصف مساءً، في المباراة التي ستجمعهما على ستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة الـ8 من مباريات الدوري الممتاز.

وجاء استبعاد طارق يحى لعمرو جمال لأسباب فنية.

ويسعى عمرو جمال لاستعادة مستواه مرة أخرى حيث كان المهاجم الأول في منتخب مصر والنادي الأهلي.