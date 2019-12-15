رياضة | نجم الأهلي السابق يطالب نجم الزمالك بتحليل DNA

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي السابق يطالب نجم الزمالك بتحليل DNA والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وليد صلاح الدين نجم الأهلي ومحلل قناة “أون سبورت”،أن حازم إمام لاعب الزمالك، قدم مستوى جيد جدا خلال الفترة الماضية ولكنه يجب عليه بضرورة تحليل DNA، خلال الفترة المقبلة.

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات تلفزيونية،حازم مظلوم إعلاميًا وجماهيريًا، ولم يأخذ حقه خلال الفترة الماضية”.

وتابع: “يجب على حازم إمام تحليل DNA، كأمثال جوردي ألبا لاعب برشلونة والمنتخب الإسباني، والذي يشارك في 3 مباريات ثم يبتعد عن الفريق الكتالوني”.

وأشار: “هناك مشكلة يعاني منها حازم إمام عندما يلعب بمجهود عالٍ يحدث له إصابات، وهو ما يحتاج إلى سياسة التدوير من قبل المدربين”.