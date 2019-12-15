شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يختتك تدريباته استعدادا لمواجهة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم اليوم الأحد ، فريق طلائع الجيش استعداداته لمواجهة الزمالك حيث يخوض مرانه الأخير ثم يعلن طارق يحيى المدير الفنى للفريق قائمة المباراة التى تغادر للسويس للمبيت هناك .

وكان طلائع الجيش قد فاز على دكرنس بهدف دون رد فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر سجله حسام باولو ، ويستعد طلائع الجيش لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة والنصف مساء غداً الاثنين بالجولة الثامنة لمسابقة الدورى العام على استاد الجيش بالسويس.

وخسر الطلائع مباراته الأخيرة بالدورى أمام سموحة بهدفين مقابل هدف بينما تأجلت مباراته مع أسوان فى الجولة السابعة للمسابقة.

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ويبحث فريق الطلائع عن استمرار مسيرة الانتصارات بعد تحقيقه الفوز الأول هذا الموسم فى بطولة كأس مصر بينما لم يحقق الفوز حتى الآن فى بطولة الدورى.

ويحتل طلائع الجيش المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات تعادل فى 4 وخسر 2 وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.