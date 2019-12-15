شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات قوية فى الجولة التاسعة بالجولة الأولى للقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم مباريات الجولة التاسعة للمجموعة الأولى التى تضم أندية الصعيد ب5 مواجهات غاية فى القوة والندية بعدما اقتربت مباريات الدور الأول من نهايتها واحتدم الصراع على المقدمة بين أربع فرق بينما هناك صراعا كبيرا بين أكثر من خمس أندية للهروب من شبح الهروب .

فعلى ستاد بنى سويف هناك ديربى من نوع خاص يجمع بين بنى سويف المتصدر برصيد 19 نقطة مع تليفونات بنى سويف صاحب المركز الخامس برصيد 14 نقطة فى مواجهة من العيار الثقيل يبحث فيها المديران الفنيين حسن موسى المدير الفنى لبنى سويف وأحمد شعبان المدير الفنى التليفونات عن الثلاث النقاط فالاول يسعى بالابتعاد بصدارة المجموعة بينما يحاول الثانى اللحاق بركب بالمقدمة .

Advertisements

كما يستضيف البنك الاهلى صاحب المركز الثانى للمجموعة برصيد 18 نقطة نظيره المنيا بقيادة طارق السيد فى مواجهة صعبة لأصحاب الأرض الذين يحاولون اقتناص الثلاث نقاط لمواصلة الضغط على المتصدر بينما يحاول ابناء المنيا العودة للانتصارات من جديد بعدما توقف رصيدهم عند 8 نقاط .

كما يلتقى طهطا المترنح الذى يحتل مؤخرة جدول الترتيب برصيد 4 نقاط مع سوهاج الذى يمتلك 8 نقاط ، كما يلتقى الفيوم مع بترول اسيوط على ملعب الاسيوطى فى مواجهة صعبة للطرفين نظرا لحساسية موقفهما فى جدول المجموعة فالفريقان يحاولان الهروب من قاع الجدول ، وتختتم مباريات الجولة بمواجهة شبان قنا والالومنيوم فى لقاء متكافئ .