شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى ينهى استعداداته لمواجهة طنطا بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم اليوم الاحد الفريق الاول لكرة القدم بنادى الانتاج الحربى تدريباته بنادي المصانع الحربية استعدادا للسفر لطنطا لمواجهة أبناء السيد البدوى، ويفقد الجهاز الفنى للإنتاج بقيادة مختار مختار محمد بازوكا لاعب الفريق فى مواجهة طنطا بعد طرده أمام سموحة. ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة طنطا المقرر لها الثانية والنصف عصر غداً الاثنين على استاد طنطا الرياضى ضمن مواجهات الجولة الثامنة لمسابقة الدورى العام. ويحتل الإنتاج الحربى المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى مثلهم وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.

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