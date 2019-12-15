شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. نادى مصر "طمعان" فى الإسماعيلى على ستاد الكلية الحربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستدرج نادى مصر نظيره الاسماعيلى فى تمام الثانية والنصف ظهر اليوم الاحد على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها نادى مصر بعد التعادل السلبى مع حرس الحدود فى الجولة الماضية فيما فاز الدراويش على مصر المقاصة بهدفين دون رد .

ويحتل نادى مصر المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 4 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه 6 أهداف فيما يحتل الاسماعيلى المركز الثامن برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى واحدة وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 5 اهداف وتلقت شباكه 7 أهداف .

وطالب عبد الناصر محمد المدير الفنى لنادى مصر لاعبيه بالحذر من انتفاضة الدراويش والتركيز على خطف النقاط الثلاث للمرة الثانية فى المسابقة للتقدم فى سباق المراكز ويبدو التشكيل المتوقع لنادى مصر أمام الاسماعيلى مكون من : " وليد توفيق -علاء عطا – محمود شبانة – أحمد سعيد أوكا – مصطفى كالوشا -إسلام صالح – أحمد يوسف – محمود توبه – محمد رامبو -عصام ثروت".

فى المقابل شدد أدهم السلحدار المدير الفنى المؤقت للاسماعيلى على لاعبيه ضرورة توخى الحذر من المنافس الذى يقدم نتائج متميزة لتحقيق فوز يساهم فى العودة للمربع الذهبى لاسيما قبل مواجهة الاهلى الجولة المقبلة ، ومن المتوقع أن يبدأ الاسماعيلى مباراة اليوم بتشكيل مكون من : " محمد مجدي ومحمود البدري وباهر المحمدي ومحمد هاشم وأحمد أيمن ومحمد بيومي وهمام طارق ومحمود دونجا وعبدالرحمن مجدي وبينسون شيلونجو وبيكيتي سيلفا" .

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