الكاف يرحب بقرار غرفة التجارة الدولية إزاء قضية "لاجاردير سبور"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (د ب أ)

أعرب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن ترحيبه بقرار غرفة التجارة الدولية برفض طلب الحصول على تدابير الطوارئ المقدم من شركة "لاجاردير سبور" الفرنسية فيما يتعلق بإنهاء عقدها للاستغلال التجاري لمسابقات الكاف، حسبما أفاد بيان للكاف على موقعه بالإنترنت.

وأوضح الكاف في بيانه: "زعمت (لاجاردير سبور) أن الكاف أنهى هذا العقد بشكل غير قانوني، وطلبت - ضمن أمور أخرى - أن يطلب من الكاف إعادة العمل بالعقد على الفور... في القرار، الذي تم الإخطار به يوم 13 كانون أول/ديسمبر 2019، نظر محكم الطوارئ في الأسباب التي دفعت الكاف لإنهاء الاتفاق، ورفض جميع طلبات الشركة".

وأضاف البيان: "علاوة على ذلك، يطلب من (لاجاردير سبور) دفع التكاليف الإدارية لإجراءات التحكيم وأيضا المساهمة بأكثر من60 ألف يورو في التكاليف القانونية للكاف... وبدعم من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، سيواصل الكاف الدفاع عن حقوق مشجعي كرة القدم الذين يريدون أن يتمكنوا من مشاهدة كرة القدم الأفريقية في بلادهم، وسيحمي الكاف أيضا حقوق الشركاء التجاريين الحقيقيين الذين يرغبون في رؤية بيئة عمل صحية وتنافسية وشفافة لكرة القدم في أفريقيا".