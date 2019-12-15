اليوم.. الزمالك يستقر على القائمة النهائية لمواجهة طلائع الجيش

يؤدى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مرانه الأخير فى العاشرة والنصف صباح اليوم الأحد بملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء طلائع الجيش غدا الإثنين باستاد الجيش بمدينة السويس فى الجولة الثامنة للدورى الممتاز.

وعقب المران يختار الفرنسى كارتيرون ١٨ لاعبًا للسفر إلى السويس للدخول فى معسكر مغلق فى أحد الفنادق هناك يتوقع أن يكونوا محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمود علاء ومحمد عبدالغنى ومحمد عبدالسلام وحازم إمام ومحمد عبدالشافى وإسلام جابر وطارق حامد وفرجانى ساسى ومحمد حسن ومحمد عنتر ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقى ومصطفى فتحى ويوسف أوباما وعمر السعيد ومصطفى محمد.

ويواصل عبدالله جمعة غيابه بسبب خضوعه لبرنامج تأهيلى نظرًا لإصابته بشد فى العضلة الخلفية ومحمود عبدالرازق شيكابالا الذى حصل على راحة بسبب الإصابة بنزلة برد شديدة وكذلك أحمد سيد زيزو الذى أصيب بشد خفيف فى العضلة الخلفية فى لقاء بيراميدز وتم استبداله بعد نهاية الشوط الأول. فى معسكر مغلق فى أحد الفنادق هناك يتوقع أن يكونوا محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمود علاء ومحمد عبدالغنى ومحمد عبدالسلام وحازم إمام ومحمد عبدالشافى وإسلام جابر وطارق حامد وفرجانى ساسى ومحمد حسن ومحمد عنتر ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقى ومصطفى فتحى ويوسف أوباما وعمر السعيد ومصطفى محمد.ويواصل عبدالله جمعة غيابه بسبب خضوعه لبرنامج تأهيلى نظرًا لإصابته بشد فى العضلة الخلفية ومحمود عبدالرازق شيكابالا الذى حصل على راحة بسبب الإصابة بنزلة برد شديدة وكذلك أحمد سيد زيزو الذى أصيب بشد خفيف فى العضلة الخلفية فى لقاء بيراميدز وتم استبداله بعد نهاية الشوط الأول.

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