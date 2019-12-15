تعرف على حكام مباريات اليوم في الدوري الممتاز

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم الأحد على النحو التالي:

اف سي مصر مع الإسماعيلي: صبحي العمراوي ومحمد عبد المجيد ووائل شعبان .. وإسلام أبو شنب حكما رابعا.

سموحة مع أسوان : محمود دسوقي وتامر رشاد وشهاب راشد .. وأشرف مسعد حكما رابعا.

الأهلي مع حرس الحدود : إبراهيم نور الدين وأحمد توفيق طلب وسيد نافع .. وعمرو سامي حكما رابعا. ومحمد عبد المجيد ووائل شعبان .. وإسلام أبو شنب حكما رابعا.سموحة مع أسوان : محمود دسوقي وتامر رشاد وشهاب راشد .. وأشرف مسعد حكما رابعا.الأهلي مع حرس الحدود : إبراهيم نور الدين وأحمد توفيق طلب وسيد نافع .. وعمرو سامي حكما رابعا.

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