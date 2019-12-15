استعاد أتلتيكو مدريد نغمة الانتصارات في الليجا، بعد أن حقق فوزًا صعبًا على حساب ضيفه أوساسونا بثنائية نظيفة في اللقاء الذي احتضنه ملعب (واندا ميتروبوليتانو)، اليوم السبت ضمن مواجهات الجولة الـ17 من المسابقة.



انتظر الفريق المدريدي حتى الدقيقة 67 من أجل فك شفرة شباك الضيوف برأس النجم الشاب ألفارو موراتا الذي ارتقى لمخالفة من اليمين نفذها كيران تريبيير وحول الكرة برأسية قوية داخل الشباك.



لم تكد تمر 8 دقائق حتى ضاعف أبناء مدريد من تقدمهم بهدف ثانٍ حمل توقيع ساؤول نييجيز إثر لعبة جماعية بين لاعبي الأتلتي، توغل على إثرها صاحب الـ25 عامًا داخل المنطقة، قبل أن يسكن الكرة بهدوء في الشباك.



وبهذه النتيجة، يستعيد الأتلتي طعم الفوز بالنقاط الثلاث بعد 3 جولات متتالية شهدت تعادلين وخسارة.



واقتحم رجال الأرجنتيني دييجو سيميوني المربع الذهبي (المركز الرابع) في الليجا مؤقتًا بعد أن رفعوا رصيدهم إلى 29 نقطة.



بينما تجرع أوساسونا خسارته الرابعة هذا الموسم ليظل رصيده عند 23 نقطة يحتل بها منتصف الترتيب (المركز الـ10) بشكل مؤقت.

المصدر: موقع كورة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أتلتيكو مدريد ينتزع فوزا شاقا من أوساسونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.