رياضة | عاجل.. هالاندا يختار وجهته القادمة في الشتاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. هالاندا يختار وجهته القادمة في الشتاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وكشفت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية أن هالاندا أخبر مواطنه أولي جونار سولشاير مدرب نادي مانشستر يونايتد أنه يرغب في التوقيع للنادي في الشتاء القادم.

سولشاير يساعد في ضم هالاندا في الشتاء

و‏وفقاً لموقع "VG" النرويجي فإن سولشاير ذهب إلى سالزبورج صباح يوم الجمعه لمقابلة والد هالاند وممثلي اللاعب النرويجي من أجل مناقشة انتقاله لصفوف الشياطين الحمر في يناير المقبل.

صراع قوي على ضم هالاندا

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ويوجد صراع قوي اشتعل في الفترة الأخيرة بين كبار قارة أوروبا لضم هالاندا خلال فترة انتقالات يناير القادمة نظرا لاهتمام العديد من الأندية بضمه أبرزها نادي مانشستر سيتي ونادي ريال مدريد ونادي برشلونة ونادي ليفربول.

مشاركات هالاندا مع نادي سالزبورج هذا الموسم

وقد شارك إرلينج براوت هالاندا في 22 مباراة حتى الآن مع نادي سالزبروج خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 28 هدف وصنع 4 أهداف آخرين.

ترتيب سالزبروج في الدوري النمساوي الممتاز

ويحتل نادي سالزبورج صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري النمساوي الممتاز برصيد 44 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.