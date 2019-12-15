رياضة | موعد مباراة الأهلي ضد حرس الحدود اليوم الأحد 15/12/2019 في الدوري المصري| مشاهدة مباراة Ahly بث مباشر ON SPORT HD

- 1/2
- 2/2
كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي ضد حرس الحدود اليوم الأحد 15/12/2019 في الدوري المصري| مشاهدة مباراة Ahly بث مباشر ON SPORT HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الأحد 15/ديسمبر/2019 - 02:32 ص
Advertisements
الاهلي
محمد الصو
Advertisements
ويحل حرس الحدود بقيادة طارق العشري المدير الفني، ضيفًا ثقيلًا على المارد الأحمر، بحثً
موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود بالدوري العام
وتُقام مباراة الأهلي وحرس الحدود، اليوم الأحد 15 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
وتذُاع المباراة عبر مجموعة قنوات أون سبورت ON SPORTS وتايم سبورتس TIME SPORTS الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري والبطولات المحلية المختلفة.
ويدخل النادي الأهلي، محتلًا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة جمعها من الفوز في 5 مباريات متتالية، بينما يحل حرس الحدود في المركز السابع برصيد 10 نقاط، جمعها من الفوز في مواجهتين والتعادل في أربع مواجهات والهزيمة في مباراة وحيدة.
ويرغب النادي الأهلي، في تحقيق الفوز ومواصلة مسيرته الناجحة تحت القيادة السويسرية منذ توليه المسئولية الفنية في سبتمبر الماضي خلفًا للمُقال الأوروجوياني مارتن لاسارتي، حيث لعب مع الفريق 11 مباراة فاز في عشر مواجهات وتلقى هزيمة واحدة أمام النجم الساحلي التونسي، في افتتاح مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا
Advertisements