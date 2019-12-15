رياضة | موعد مباراة الأهلي ضد حرس الحدود اليوم الأحد 15/12/2019 في الدوري المصري| مشاهدة مباراة Ahly بث مباشر ON SPORT HD

يستعد ملعب القاهرة الدولي، لاستضافة مباراة قوية تجمع بين النادي الأهلي ونظيره حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مباريات الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020.

ويحل حرس الحدود بقيادة طارق العشري المدير الفني، ضيفًا ثقيلًا على المارد الأحمر، بحثً

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ا عن تحقيق مفاجأة وإيقاف مسيرة الأهلي المميزة، تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، والذي لم يتلق أي هزيمة محلية حتى الآن.