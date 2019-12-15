رياضة | مفاجأة.. نجم أتلتيكو مدريد السابق يقترب من العودة إلى الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. نجم أتلتيكو مدريد السابق يقترب من العودة إلى الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن البلجيكي "يانيك فيريرا كاراسكو" جناح نادي داليان الصيني من العودة إلى الدوري الإسباني من جديد.

ريال ببتيس يقترب من ضم كاراسكو

وكشفت التقارير الصحفية أن كاراسكو سيعود إلى الدوري الإسباني عبر بوابة نادي ريال بيتيس.

وأشارت التقارير إلى أن نادي ريال بيتيس دخل في مفاوضات جاده مع كاراسكو منذ فترة واقترب بشده من ضم اللاعب بالفعل في الشتاء.

انضمام كاراسكو إلى الدوري الصيني

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وكان كاراسكو قد انتقل إلى صفوف نادي داليان خلال صيف عام 2018 قادما من صفوف نادي أتلتيكو مدريد.

مشاركات كاراسكو مع نادي داليان هذا الموسم

وقد شارك يانيك فيريرا كاراسكو في 25 مباراة حتى الآن مع نادي داليان خلال هذا الموسم خلال بطولة الدوري الصيني الممتاز وسجل خلالهم 17 هدف وصنع 7 أهداف آخرين.

ترتيب نادي ريال بيتيس في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي ريال بيتيس في المركز الثاني عشر من جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 22 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.