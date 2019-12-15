رياضة | كل ما تريد معرفته عن مباراة فيورتينا ضد الإنتر ميلان في الدوري الإيطالي

المواجهات المباشرة

تواجه الفريقان في 173 مباراة سابقة عبر التاريخ، فاز الإنتر في 69 مقابل 49 للفيولا وانتهت 55 مباراة بين الفريقين بالتعادل.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد فيورنتينا والقنوات الناقلة لها

تنطلق أحداث المباراة اليوم لأحد 15 ديسمبر، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل على قناة beIN Sports HD 4 ويعلق عليها خالد الحدي.