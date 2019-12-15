رياضة | كل ما تريد معرفته عن مباراة فيورتينا ضد الإنتر ميلان في الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كل ما تريد معرفته عن مباراة فيورتينا ضد الإنتر ميلان في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
إنتر ميلان 3 – 5 – 2
حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش
خط الدفاع: دييجو جودين – ستيفان دي فري – ميلان سكرينيار
خط الوسط: أنطونيو كاندريفا – بورخا فاليرو – مارسيلو بروزوفيتش – ماتياس فيسينو – كوادو أسامواه
خط االهجوم: روميلو لوكاكو – لاوتارو مارتينيز.
فيورنتينا 3 – 5 – 2
حراسة المرمى: بارتلومي دراجوفيسكي
خط الدفاع: نيكولا ميلينكوفيتش – جيرمان بادزيلا – مارتن كاسيريس
خط الوسط: بول ليرولا – إيريك بولجار – ميلان بادلي – جايتانو كاستروفيلي – دالبيرت
خط الهجوم: فيديريكو كييزا – بيدرو
المواجهات المباشرة
تواجه الفريقان في 173 مباراة سابقة عبر التاريخ، فاز الإنتر في 69 مقابل 49 للفيولا وانتهت 55 مباراة بين الفريقين بالتعادل.
موعد مباراة إنتر ميلان ضد فيورنتينا والقنوات الناقلة لها
تنطلق أحداث المباراة اليوم لأحد 15 ديسمبر، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل على قناة beIN Sports HD 4 ويعلق عليها خالد الحدي.