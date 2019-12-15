شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوي عن كهربا: ««اللي بييجي الأهلي بيمشي بقوانينه».. وأديب: «حاسك بتنبط» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الفنان خالد النبوي، إنه من مشجعي النادي الأهلي وراضي عن أدائه هذا العام، وذلك ردًا على سؤال الإعلامي عمرو أديب، في برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي مصر.

وعلق النبوي على انضمام محمود كهربا إلى النادي الأهلي، قائلا: «اللي يخش تحت مظلة الأهلي بيمشي بقوانين الأهلي واحترام الأهلي ومبادئ الأهلي»، ورد أديب على النبوي قائلا: «حاس انك بتنبط؟»، وهو ما رد عليه الفنان بقوله: «لا أبدًا أنا بحب أغيظك شوية».