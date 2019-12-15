شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يرحب بقرار غرفة التجارة الدولية بشأن «لاجاردير سبور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، بقرار غرفة التجارة الدولية برفض طلب الحصول على تدابير الطوارئ المقدمة من شركة «لاجاردير سبور»، وذلك فيما يتعلق بإنهاء عقدها مع «كاف».

وقال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في بيان مساء السبت: «يرحب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بقرار غرفة التجارة الدولية برفض طلب الحصول على تدابير الطوارئ المقدمة من شركة (لاجاردير سبور) فيما يتعلق بإنهاء عقدها للاستغلال التجاري لمسابقات كاف».

Advertisements

وأضاف البيان، «زعمت لاجاردير سبور، أن كاف أنهى هذا العقد بشكل غير قانوني، وطلبت- ضمن أمور أخرى- أن يطلب من كاف إعادة العمل بالعقد على الفور».

وأوضح: «تم إخطار الاتحاد الإفريقي يوم 13 ديسمبر لعام 2019 بالقرار، بعدما نظر مُحكم الطوارئ في الأسباب التي دفعت كاف إلى إنهاء الاتفاق، ورفض جميع طلبات شركة (لاجاردير سبور).. كما تم إلزام الشركة بدفع التكاليف الإدارية لإجراءات التحكيم وأيضًا المساهمة بأكثر من 60 ألف يورو في التكاليف القانونية لكاف».

وتابع، «بدعم من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، سيواصل كاف الدفاع عن حقوق مشجعي كرة القدم الذين يريدون أن يتمكنوا من مشاهدة كرة القدم الإفريقية في بلادهم، وسيحمي كاف أيضا حقوق الشركاء التجاريين الحقيقيين الذين يرغبون في رؤية بيئة عمل صحية وتنافسية وشفافة لكرة القدم في إفريقيا».