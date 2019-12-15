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أتلتيكو مدريد يفوز على أوساسونا بهدفين نظيفين في الدوري الإسباني

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وكالات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق أتلتيكو مدريد الإسباني انتصارا صعبا على ضيفه أوساسونا بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي أقيم على ملعب (واندا ميتروبوليتانو)، مساء /السبت/ ضمن مواجهات الجولة الـ17 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحرز هدفي أتلتيكو مدريد، ألفارو في الدقيقة ٦٧، وساؤول نيجيز في الدقيقة ٧٥، ورفع الفوز رصيد الفريق المدريدي إلى ٢٩ نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد أوساسونا عند ٢٣ نقطة في المركز العاشر.

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