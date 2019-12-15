شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يُجهز صفعة مدوية لمانشستر سيتى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية أن الإسبانى بيب جوارديولا، المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى، يملك بندًا فى تعاقده الأخير مع «السيتيزن»، الذى وقعه العام الماضى، يتيح له الرحيل عن صفوف الفريق الإنجليزى بنهاية الموسم الجارى.

وقالت الصحيفة إن عقد جوارديولا الممتد مع السيتى حتى عام 2021، يتواجد به بند يمكّن جوارديولا من الرحيل بنهاية الموسم الجارى، فى حال تنفيذ بعض الشروط التى وضعها النادى. ورغم امتلاك جوارديولا حق الرحيل، إلا أن مسؤولى مانشستر سيتى لديهم الثقة الكاملة بوفاء المدرب الإسبانى بالتزامه حتى نهاية موسم 2021، على الرغم من الموسم الضعيف الذى يمر به حتى الآن، وتأخره عن ليفربول المتصدر بفارق 14 نقطة.

ولن يكتفى السيتى بوعود جوارديولا، حيث بينت الصحيفة أنه يجهز خطة بديلة فى حال رحل جوارديولا بنهاية الموسم الجارى، حيث سيكون مدرب توتنهام السابق ماوريسيو بوكيتيو البديل الجاهز، وذلك كونه المفضل لدى إدارة النادى، والتى سبق لها الإشادة به فى أكثر من مناسبة. ولم تكشف الصحيفة الإنجليزية عن طبيعة تلك الشروط، التى يمكن لجوارديولا تحقيقها فى حال رغب فى الرحيل عن معقل السيتى.

Advertisements

فى سياق آخر، تغيب لاعبو مانشستر سيتى عن حفل الكريسماس الخاص بموظفى النادى، مساء أمس الأول، فى ظل خوف المدرب بيب جوارديولا من تكرار انخفاض المستوى الذى عانى منه السيتى العام الماضى.

وخسر مانشستر سيتى مباراتين متتاليتين أمام كريستال بالاس وليستر سيتى فى شهر ديسمبر من عام 2018، فى غضون أسبوع من نفس ذلك الحفل.

وعلى الرغم من عدم غياب أى لاعب عن التدريبات الموسم الماضى، إلا أن الكثير منهم بقى حتى الساعات الأولى من الصباح فى الملاهى الليلية عقب احتفال مانشستر سيتى بالكريسماس. ورأى جوارديولا، آنذاك، أن الخسارة على ملعبه بنتيجة (٢-٣) أمام كريستال بالاس، ومن ثم الخسارة (١-٢) أمام ليستر سيتى فى البوكسينج داى، كان بسبب ذلك الحفل.

لكن بعدها تمكن مانشستر سيتى من الفوز بـ18 لقاءً من أصل الـ19 المتبقية فى طريقه للتتويج باللقب الثانى على التوالى، لكن يتأخر السيتى هذا الموسم عن المتصدر ليفربول بفارق 14 نقطة بعد مرور 16 جولة.