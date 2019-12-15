شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «ماني»: المقابل المادي سيتحكم في انتقال النجم السنغالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتمتع السنغالى ساديو مانى، نجم ليفربول الإنجليزى، باهتمام متزايد من عمالقة أوروبا، بعد ظهوره المبهر مع الريدز، خلال هذا الموسم فى الدورى الإنجليزى وبطولة دورى أبطال أوروبا.

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وفتح عبدالله ضيوف، وكيل «مانى»، الطريق أمام عمالقة القارة العجوز لضم موكله خلال الفترة المقبلة.

وقال «ضيوف»: «رحيل (مانى) يعتمد بشكل أساسى على المبلغ المالى المقدم إلى ناديه ليفربول، وهو ما أبدى عمالقة أوروبا مرونة بخصوصه خلال الفترة الحالية، فإذا تلقى ليفربول عرضًا ماليًا كبيرًا لبيع (مانى)، وكان مستعدًا لذلك، فيمكنه مغادرة ملعب أنفيلد، كل شىء يعتمد على إرادة اللاعب ووضعه المالى فى النادى، بعض اللاعبين يرتبطون أيضًا بمدربهم».

وسجل «مانى»، البالغ من العمر 27 عامًا، 9 أهداف، وصنع 6 أخرى فى الدورى الإنجليزى الممتاز هذا الموسم، كما أحرز هدفين فى دور المجموعات بدورى أبطال أوروبا.