شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل يتوج ميدفيديف بكأس الدرعية للتنس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

توج رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، لاعب التنس الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الخامس عالمياً بلقب النسخة الأولى من كأس الدرعية للتنس، بعد فوزه على الإيطالي فابيو فونيني المصنف الـ12 عالمياً، في المباراة النهائية على ملعب «الدرعية أرينا».

ولعبت مباراة لتحديد المراكز جمعت الألماني يان لينارد شتروف، والأمريكي جون إيسنر، وانتهت بفوز إيسنر بمجموعتين مقابل واحدة، ليتوج بجائزة الترضية في كأس الدرعية للتنس، وتغلب اللاعب مايكل مموه على عمار الحقباني في المباراة الاستعراضية على هامش منافسات كأس الدرعية للتنس.

وختمت مساء أمس منافسات البطولة التي انطلقت مساء السبت الماضي ضمن الفعاليات الرياضية لموسم الدرعية، وسط مشاركة 8 من نجوم اللعبة العالميين، وبلغت القيمة الإجمالية لجوائز البطولة 3 ملايين دولار، وحظيت بمتابعة جماهيرية من محبي اللعبة.