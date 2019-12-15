شكرا لقرائتكم خبر عن أجزاء من الثانية تمنح المهيري المركز الأول والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

توّج عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي، الفارس الإماراتي عبدالله المهيري بالمركز الأول في الشوط الثالث (الفئة الكبرى) محققاً رقماً قياسياً جديداً قدره 34 ثانية و67 جزءا من الثانية، بعد ثوان بسيطة من تحطيم الفارس السعودي رمزي الدهامي الذي حلّ ثانياً بـ34 ثانية و79 جزءا من الثانية للرقم الأسبق، ضمن منافسات اليوم الثالث من مهرجان الدرعية للفروسية الذي تستضيفه مزرعة الدهامي ضمن الفعاليات الرياضية العالمية لموسم الدرعية بمشاركة أكثر من 151 فارسا وفارسة من مختلف دول العالم، في البطولة المعتمدة من الاتحاد الدولي للفروسية بمهرجان الدرعية للفروسية، وسط حشد كبير من الجماهير التي تفاعلت مع مجريات الشوط واستمتعت بالمنافسة المحتدة بين الفرسان والفارسات، فيما حلّ بالمركز الثالث الفارس السعودي عبدالرحمن الراجحي بزمن مقدر بـ36 ثانية و21 جزءا من الثانية.

وكانت المنافسات قد افتتحت بالشوط الأول (الفئة الصغرى) التي شهدت فوز الفارس السعودي عبدالله الراجحي بالمركز الأول، بعد أن قدم أحد أفضل المستويات على الصعيد الشخصي، حيث علق قائلاً: «شرف لي أن أحقق هذا المركز بين ٦٤ فارسا وفارسة حيث كانت المنافسة قوية جداً، وأعد المتابعين بالمزيد في عطلة نهاية الأسبوع القادمة التي أتوقع أن تكون أكثر حدّة». وعن مهرجان الدرعية بشكل عام قال الراجحي: «هو أمر مميز أن تقام هذه البطولة في الدرعية للعام الثاني على التوالي، لما يعرف عن مدينة الدرعية تاريخيا من ارتباطها بالخيل والفروسية بشكل عام».

وحلّ الفارس النرويجي مورتن جوبفيك ثانياً، متقدماً على الفارس السعودي بدر الفرد الذي جاء في المركز الثالث.

واستمرت المنافسات بشوطها الثاني (الفئة المتوسطة) الذي حقق به الفارس المصري محمد طلعت المركز الأول، بفارق بسيط ومنافسة قوية مع الفارس الإيطالي ناتالي شاوداني الذي حلّ ثانياً، فيما سجلت الفارسات حضوراً على المنصة بتواجد الفارسة الأردنية سارة العرموطي التي حلت ثالثة.