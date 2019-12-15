شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يكسب الأهلي في قمة الطائرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح محفوظ الغامدي (جدة)

قلب فريق الهلال لكرة الطائرة تأخره أمام منافسه فريق الأهلي الى فوز بـ3 أشواط مقابل 2، ليتصدر الترتيب برصيد 32 نقطة مقابل 30 نقطة للأهلي، في ختام مباريات الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز للكرة الطائرة.

وفرض الأهلي سيطرته في الشوطين الأول والثاني 25/21، 25/16 مستغلاً الأخطاء التي وقع فيها الفريق الهلالي خصوصاً في استقبال الكرة الأولى، ومع بداية الشوط الثالث عاد الهلال بشكل أقوى بفضل تميز معد الفريق موفق المطيري الذي نجح في تنويع الكرات على الشبكة مساهماً في تميز اللاعبين في الضربات الساحقة والإرسالات القوية، لينهي الشوط لمصلحته 25/20 ويستمر التفوق الهلالي ليحسم الشوط الرابع 25/23، والخامس 15/9.

وجاءت نتائج المباريات الأخرى بفوز الوحدة على الفيصلي 3/0، والنصر على الهداية 3/1، والاتحاد على الجبلين 3/1، والموج على الابتسام 3/2، والترجي على السلام 3/0