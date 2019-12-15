شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصلي يعمّق جراح الاتحاد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

عاد الاتحاد لسلسلة الهزائم بعد خسارته على أرضه وبين جماهيره الغائبة من فريق الفيصلي بهدفين مقابل هدف، وبذات النتيجة تمكن ضمك من تجاوز ضيفه الفيحاء في اللقاءين اللذين أقيما مساء أمس (السبت) ضمن لقاءات الجولة الـ11 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

فعلى استاد الجوهرة المشعة، أعاد الفيصلي مضيفه الاتحاد لدوامة الخسائر، بعد تفوقه عليه بهدفين مقابل هدف. جاء هدفا الفيصلي عن طريق كل من: ويليام أوليفيرا، وخالد الغامدي، فيما جاء هدف الاتحاد عن طريق لاعبه حمدان الشمراني في الدقيقة 50 الذي تحصل على بطاقة حمراء في الدقيقة 74 من عمر المباراة، وبهذه النتيجة قفز فريق الفيصلي للمركز الخامس برصيد 20 نقطة، متساوياً مع الهلال والأهلي اللذين يتفوقان عليه بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 12 في المركز 13.

وعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، تفوق ضمك على ضيفه الفيحاء بهدفين لهدف. جاء هدفا ضمك عن طريق كل من: روني فيرنانديز بالخطأ في مرماه، ومحسن ياجور، فيما جاء هدف الفيحاء عن طريق مخير الرشيدي. وبهذه النتيجة يصل ضمك للنقطة السابعة في المركز الـ15 ما قبل الأخير، فيما بقي الفيحاء على نقاطه الـ13 في المركز 12.