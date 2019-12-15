شكرا لقرائتكم خبر عن المعيوف يتعملق أمام الترجي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @abomroan999

أبدع حارس الهلال عبدالله المعيوف في مباراة فريقه التي أقيمت مساء أمس ضمن ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، عندما تعملق وأنقذ مرماه من هدف محقق، بعد أن لعب لاعب الترجي كرة اصطدمت في اللاعب الهلالي ياسر الشهراني بالخطأ، واتجهت نحو المرمى الهلالي لينقذها المعيوف بطريقة انتحارية، كان ذلك قبل تسجيل الهلال الهدف الوحيد في اللقاء.

من جانبه، هنأ رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس نادي الهلال فهد بن نافل، خلال اتصال هاتفي، بتأهل الهلال إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، مشيدا بالروح والأداء الذي ظهر به اللاعبون طوال المباراة، متمنيا لهم التوفيق في اللقاء القادم. وبدوره ثمن بن نافل اتصال رئيس الهيئة ودعمه المتواصل للفريق، مؤكدا أن الهلال عازم على تشريف الوطن في هذا المحفل العالمي.

كما بارك رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل، فوز الهلال على الترجي في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قال فيها: «أبارك لكافة منسوبي وجماهير ممثل الوطن نادي الهلال الفوز المستحق في أول مشواره في كأس العالم للأندية 2019 والوصول لنصف نهائي البطولة وتقديمه المستوى المشرف للكرة السعودية في المحفل العالمي وكل الأمنيات بمواصلة الانتصارات».