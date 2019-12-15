شكرا لقرائتكم خبر عن الفيفا يختار «الثعبان» كاريلو أفضل لاعب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @abomroan999 اختار ‏الاتحاد الدولي «فيفا» لاعب الهلال البيروفي كاريلو أفضل لاعب في مباراة الهلال والترجي التونسي التي أقيمت مساء أمس، ضمن دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر. وتم اختياره عطفاً على المستوى الرائع والفرص العديدة التي جهزها للمهاجمين على مرمى الترجي التونسي، وكان كاريلو مصدر إزعاج لدفاع الترجي طوال شوطي المباراة.

اختار ‏الاتحاد الدولي «فيفا» لاعب الهلال البيروفي كاريلو أفضل لاعب في مباراة الهلال والترجي التونسي التي أقيمت مساء أمس، ضمن دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر. وتم اختياره عطفاً على المستوى الرائع والفرص العديدة التي جهزها للمهاجمين على مرمى الترجي التونسي، وكان كاريلو مصدر إزعاج لدفاع الترجي طوال شوطي المباراة.

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