آل الشيخ ينصح المشجعين: انتبهوا من «الضغط»

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جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء) قدم رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه السعودي المستشار تركي آل الشيخ نصيحته للمشجعين نتيجة تأثرهم من ارتفاع الضغط لديهم بسبب سرعة انتقال تشجيعهم. جاء ذلك خلال تغريدة غرد بها من حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر عندما قال «من شرق آسيا لشمال أفريقيا بعدها أمريكا اللاتينية... الانتقال السريع في التشجيع يؤثر على الضغط... أرجو الانتباه يا غالين»، ليختم تغريدته بطريقته الخاصة عبارة عن رموز اشتهر بها ومن أبرزها شعار

قدم رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه السعودي المستشار تركي آل الشيخ نصيحته للمشجعين نتيجة تأثرهم من ارتفاع الضغط لديهم بسبب سرعة انتقال تشجيعهم. جاء ذلك خلال تغريدة غرد بها من حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر عندما قال «من شرق آسيا لشمال أفريقيا بعدها أمريكا اللاتينية... الانتقال السريع في التشجيع يؤثر على الضغط... أرجو الانتباه يا غالين»، ليختم تغريدته بطريقته الخاصة عبارة عن رموز اشتهر بها ومن أبرزها شعار السعودية ، وقلب أزرق، وشعلة نار، ويد تدعو.

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