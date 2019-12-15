شكرا لقرائتكم خبر عن غوميز.. أول هدف عالمي للزعيم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)@abomroan999 استطاع لاعب الهلال الفرنسي غوميز مواصلة تقديم مستوياته المميزة وتسجيل الأهداف الحاسمة في المباريات الحساسة لفريقه، ليكون أول لاعب هلالي يسجل في كأس العالم للأندية، إذ ترجم مستوياته السابقة بتسجيله هدفاً عالمياً في مباراة فريقه التي أقيمت مساء أمس أمام فريق الترجي، ومن خلال هذا الهدف أعطى الهلال أحقية التأهل لمباراة نصف النهائي أمام فلامنغو البرازيلي (الثلاثاء) القادم.

استطاع لاعب الهلال الفرنسي غوميز مواصلة تقديم مستوياته المميزة وتسجيل الأهداف الحاسمة في المباريات الحساسة لفريقه، ليكون أول لاعب هلالي يسجل في كأس العالم للأندية، إذ ترجم مستوياته السابقة بتسجيله هدفاً عالمياً في مباراة فريقه التي أقيمت مساء أمس أمام فريق الترجي، ومن خلال هذا الهدف أعطى الهلال أحقية التأهل لمباراة نصف النهائي أمام فلامنغو البرازيلي (الثلاثاء) القادم.

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