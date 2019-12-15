شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال في نصف نهائي العالم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

منح الهداف الفرنسي البديل بافيتيمبي غوميز فريقه الهلال السعودي الفوز أمس (السبت) على الترجي التونسي 1-0 في الدور الثاني لبطولة كأس العالم 2019 للأندية في كرة القدم المقامة في قطر، ليقوده إلى نصف النهائي لملاقاة فلامنغو البرازيلي، إذ غاب غوميز الذي ساهم بشكل أساسي في تتويج فريقه بدوري أبطال آسيا هذا الموسم، عن التشكيلة الأساسية، في ظل تواصل تعافيه من عملية جراحية في إبهام اليد اليمنى خضع لها أخيرا، لكن مدربه الروماني رازفان لوشيسكو دفع به في منتصف الشوط الثاني، ليتمكن بعد ذلك بدقائق من تسجيل الهدف الوحيد من مجهود فردي رائع (73).

وفي حين عبر الهلال إلى الدور نصف النهائي في مشاركته الأولى في البطولة، تواصلت عقدة الترجي مع المباراة الأولى في مونديال الأندية، والتي يخسرها للمرة الثالثة في مشاركته الثالثة.

ويلتقي الهلال في المباراة نصف النهائية الأولى الثلاثاء، فريق فلامنغو البرازيلي بطل مسابقة كوبا ليبرتادوريس الأمريكية الجنوبية، والذي يشرف عليه مدربه السابق البرتغالي جورجي خيسوس. ويقام نصف النهائي الثاني الأربعاء بين ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا، والفائز من المباراة الثانية في ربع النهائي التي أقيمت لاحقا (السبت)، وتجمع بين السد القطري ومونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي).