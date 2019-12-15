شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض يتوج أبطال بطولة جمال الخيل العربية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مسعد العضياني (الرياض)

يتوج الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم (الأحد) ختام بطولة مركز الملك عبدالعزيز الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة في نسختها الرابعة والتي انطلقت الخميس الماضي بمقر المركز في ديراب.

ويشهد اليوم الختامي إقامة 6 بطولات للأمهار عمر السنة والمهرات عمر السنة والأمهار والمهرات والأفراس والأفحل، كما تقام 4 بطولات خاصة للخيل سعودية الأصل والمنشأ لفئات الأمهار والمهرات والأفراس والأفحل.

وكانت البطولة قد تواصلت أمس في يومها الثالث بإقامة التصفيات الخاصة بالذكور من فئة الأمهار عمر السنة وحتى فئة الأفحل بعمر عشر سنوات فما فوق.

وفي فئة الأمهار عمر السنة المجموعة الثالثة (ج) حقق المهر «لوسيانو» لمربط المعود المركز الأول، ونال المركز الثاني المهر«رينيور دي أم أيه آر» لمربط الدانات، وحل في المركز الثالث «نواف السكب» لمربط السكب.

وفي فئة الأمهار عمر السنتين المجموعة الأولى (أ) حقق المركز الأول «ع جي رسلان» لمربط الواوان من الكويت، وحل ثانياً المهر «دي زروال» لمربط أن دبليو أن، وثالثاً «نبيل السكب» لمربط السكب.

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وفي المجموعة الثانية (ب) حقق المركز الأول «دي رواج» لمربط بقيق، جاء ثانياً «دي جلال» لمربط الهدد، وثالثاً «فهد البداير» لمربط الهادي،

وفي فئة الأمهار عمر 3 سنوات المجموعة الأولى (أ) حقق المركز الأول المهر «شيلاسون الينجتون» لهادي اليامي، ونال المركز الثاني «غزال ال ان جي الثاني» لمربط المجد، وثالثاً «وجيه الخالدية» لإسطبلات الخالدية.

وفي المجموعة الثانية (ب) حقق المركز الأول «هلال الخالدية» لإسطبلات الخالدية، وثانياً «وافي الراجحية» لمربط الراجحية، وثالثاً «مشعل أيه أم» لصالح الوابل.

وفي فئة الأفحل من عمر 4 إلى 6 سنوات المجموعة الأولى (أ) حقق الحصان «نسج الحكيم» لأنور المحسن المركز الأول، ونال المركز الثاني «يعسوب المعود» لإسطبلات الخالدية، والثالث «أصبح» لمربط عذبة.

وفي المجموعة الثانية (ب) حقق الحصان «اتش اف سنتياجو دي ماجنيفكو» لمربط عادي العجلان المركز الأول، ونال المركز الثاني الحصان «دي رعد» لمربط المشعلية المركز الثاني، والثالث «اي ايه ارجن الماروتين» لمربط الأول.