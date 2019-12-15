شكرا لقرائتكم خبر عن أخضر الأثقال يحصد 12 ميدالية في أول أيام بطولة العرب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)

انتزع المنتخب السعودي لرفع الأثقال 12 ميدالية، في أول أيام البطولة العربية للناشئين والشباب والكبار والمقامة بالعاصمة الأردنية عمّان، وسط مشاركة أكثر من 15 دولة و168 رباعا ورباعة.

هذا وبدأ الرباع منصور آل سليم حصاد الذهب للأخضر السعودي في البطولة، بانتزاعه 3 ميداليات ذهبية بالخطف والنتر والمجموع بمنافسات فئة الكبار لوزن 55 كجم، فيما حقق الرباع محمد البريكي ذهبيتي النتر والمجموع وبرونزية الخطف بمنافسات الناشئين، فيما نال الرباع داحش محمد ذهبية النتر وفضيتي الخطف والمجموع بمنافسات بطولة فئة الشباب، وفي منافسات السيدات انتزعت الرباعة السعودية العنود الخليفي 3 ميداليات برونزية بمنافسات وزن 64 كجم، وسط تنافس كبير شهده هذا الوزن من الرباعات العراقية والسورية، وواصلت فيه حضورها واعتلاءها منصات التتويج في ثاني مشاركاتها مع الأخضر، فيما اكتفت زميلتها الرباعة أسيل الرشيد بالمركز الرابع في أول مشاركة لها على مستوى المنتخب في البطولات الخارجية، ويواصل رباعو الأخضر منافساتهم في البطولة العربية في يومها الثاني، بخوض منافسات وزني 61 و67 كجم، حيث سيشارك في منافسات وزن 61 كجم الرباع مهدي العبندي بفئة الناشئين وحسن العرب بفئة الشباب وسراج آل سليم بفئة الكبار، فيما يخوض الرباع أحمد الحايك وعبدالله المرزوق ونواف المزيدي منافسات وزن 67 كجم بفئة الناشئين والشباب والكبار على التوالي، ويسعى الرباعون لزيادة حصيلة أخضر الأثقال من الميداليات الذهبية والمنافسة على المراكز الأولى على المستوى الفرقي في الثلاث فئات للبطولة والذي بدأ تتضح ملامحه بمنافسة كبيرة ومزاحمة من المنتخبات العراقية والسورية والأردنية والكويتية والذي من المتوقع انتزاعهم ميداليات أوزان عدة بالبطولة.