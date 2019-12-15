شكرا لقرائتكم خبر عن ختام ناجح لبطولة المملكة لـ«السهـام» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

توج المدير التنفيذي في الاتحاد السعودي للسهام والرماية بكر التويجري الفائزين في بطولة المملكة الختامية لكافة الفئات لموسم 2019 والتي أقيمت على ميدان السهام بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأوليمبي بالرياض بمشاركة 70 رامياً.

وحقق الرامي سعود العريفي المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات قوس البكرة لمسافة 50م، فيما جاء بدرالدين محمد ثانياً، وفيصل البقمي ثالثاً، بينما حل الرامي راشد السبيعي أولاً في منافسات القوس الأوليمبي 70م، فيما ذهبت الميدالية الفضية للرامي نواف قاري، وحل ثالثاً صلاح الشمراني.

Advertisements

وانتزع الرامي محمد الراشد ذهبية منافسات القوس الأوليمبي لمسافة 50م، وحل في المركز الثاني سلطان قشاش، فيما نال البرونزية الرامي محمد راسم.

وفي منافسات 30م للكبار جاء أولاً منذر إسماعيل، ثم إبراهيم الخلف، تلاه عبدالكريم العمري، فيما فاز محمود عزت بالمركز الأول في مسابقة 30م للناشئين تحت 17 عاماً، وجاء في المركز الثاني عبدالمجيد الخلف، ثم عبدالرحمن الجهني، وجاءت نتائج مسابقة مسافة 25م على التوالي: أحمد باناجه، عمر سيد، نور الدين محمد.

و في فئة 18م جاء أولاً داني الخطيب، ثم يوسف وليد وسلطان السديري، بينما حل محمد السديري أولاً في منافسات 10م، وجاء ثانياً عبدالملك العتيبي، وثالثاً فيصل الذكير.