شكرا لقرائتكم خبر عن «الآسيوي» ينظم برامج تدريبية لمنسقي المباريات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (كوالالمبور)

نظّم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال الفترة من 12 حتى 13 ديسمبر الجاري برنامجين تدريبيين في مجالي التنسيق الإعلامي والتنسيق العام المحلي للمباريات التي تقام تحت مظلة الاتحاد القاري وتستهدف المنسقين من منسوبي الاتحادات المحلية التابعين للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وشارك في البرنامجين نحو 110 منسقين من مختلف الاتحادات الآسيوية، تم خلال البرنامج تدريب المنسقين (نظرياً وعملياً) على كيفية إدارة المباريات وإظهارها بالصورة الجيدة.

ومثل دوري المحترفين السعودي بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم في البرنامج LMO الخاص في المنسقين الإعلاميين كل من عبدالله الغزال وعبدالباقي الطلحة وعبدالله الصيخان وعبدالعزيز عسيري، وفي برنامج LGC الخاص بالمنسقين العامين للمباريات شارك فيه كل من بندر الطريفي وعلي المحسن وخالد الدوسري وعبدالعزيز الخميس، وفي ختام البرنامجين تم تسليم المشاركين شهادات اعتمادهم من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.