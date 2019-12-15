شكرا لقرائتكم خبر عن العالمي صدارة قبل «السوبر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

تربع فريق النصر على صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لأول مرة في الموسم الحالي، بعد فوزه الصعب على التعاون بهدفين مقابل هدف، لحين خوض الهلال والأهلي مبارياتهما المؤجلة.

ووصل العالمي لحاجز 23 نقطة بفارق نقطتين عن الوحدة الوصيف و3 نقاط عن الهلال الذي تبقت له مؤجلتان، والأهلي الذي تبقت له مؤجلة أمام الهلال.

وسبق للنصر أن تصدر في أول 3 جولات لكن لمدة مؤقتة لم تتجاوز 24 ساعة ليعود الهلال ويتصدر بفارق الأهداف، وسيبقى العالمي متصدراً طوال الفترة القادمة لحين خوض غريمه التقليدي مباراتيه المؤجلتين.

وخرج العالمي بهذا الفوز بعدة مكاسب معنوية وفنية ونفسية أبرزها العودة للانتصارات بالدوري، وتجاوز خسارة الوحدة المفاجئة، حيث كان آخر فوز للنصر بالدوري قبل 37 يوماً أمام الفيصلي بعدها توقف الدوري عدة مرات بسبب أيام الفيفا ومشاركة المنتخب كأس الخليج، ولم تلعب الفرق سوى جولة واحدة من الدوري، وخاض غمار دور 64 و32 بكأس الملك.

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وبات النصر أكثر الفرق تحقيقاً للانتصارات بالدوري متساوياً مع الوحدة بـ7 انتصارات، وحافظ على سجله كأفضل دفاع بالدوري على الرغم من اهتزاز شباكه بالمباراة، إذ لم يلج مرمى حارسه الأسترالي براد جونز سوى 4 أهداف في 11 جولة، بجانب أنه أكثر الفرق خروجاً بشباك نظيفة هذا الموسم بـ7 مباريات.

وحقق العالمي فوزه الثالث على التوالي في أرضه والرابع في مسابقة الدوري، كما شهدت المباراة مشاركة المهاجم القادم من التعاون في الصيف عبدالفتاح آدم مباراته الأولى هذا الموسم كأساسي وسجل هدفه الأول الرسمي مع النصر، حيث أبعدته الإصابة طوال الفترة الماضية.

وكان الظهور الأول للمهاجم عبدالفتاح آدم الموسم الحالي ضد فريق البكيرية بالدور 32 لكأس الملك، حيث حل بديلا وصنع الهدف الرابع لنور الدين إمرابط الأسبوع الماضي.

وساهم الفوز في رفع الروح المعنوية للفريق الذي ينتظره مقابلة مهمة مع نفس الفريق التعاون بنهائي كأس السوبر في 4 من شهر يناير القادم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وأجاد البدلاء الذين أشركهم فيتوريا لتعويض غياب المغربي عبدالرزاق حمدالله والمحور عبدالله الخيبري الذي عوضه بمختار علي والظهير الأيسر عبدالرحمن العبيد الذي شارك بديلاً عنه عوض خميس في هذا الفوز، ليسكب البدلاء الثقة ويرفع الروح المعنوية للفريق الذي سيلعب 4 مباريات قادمة خارج أرضه بدءاً من العدالة الخميس القادم في الأحساء، ليرحل بعدها لأبها يوم الثلاثاء ويلعب ضد ضمك، ثم يسافر بعدها للمجمعة بـ4 أيام للعب مباراة مع الفيحاء، ويختتم العالمي جولته خارج الأرض في نهائي كأس السوبر بخوض مباراة التعاون يوم السبت 4 يناير القادم في استاد الجوهرة بجدة.