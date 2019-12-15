شكرا لقرائتكم خبر عن الرائد «عقدة» الشباب.. 4 سنوات بلا انتصار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

أثبت فريق الرائد عقدته لنظيره الشباب بعد فوزه العريض بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، مساء الخميس على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في افتتاحية الجولة الحادية عشرة.

وواصل الرائد هيمنته على مبارياته الأخيرة مع الشباب، إذ لم يتمكن الليث من الفوز في آخر ثماني مباريات، حيث انتهت ثلاث مباريات بفوز الرائد وخمس مباريات بالتعادل.

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وكان آخر فوز تحقق للشباب على الرائد قبل 4 سنوات تقريبا، إذ انتصر بهدف نظيف في مباراة الدور الأول، ليفشل بعدها الليث في الفوز على مدى أربع سنوات.

وتعد الخسارة الثالثة للشباب في مختلف المسابقات على التوالي، فبعد سقوطه أمام الفيحاء بهدف نظيف ومغادرته المفاجئة لكأس الملك أمام الشعلة، خسر مجددا أمام الرائد ليتراجع للمركز التاسع بنفس رصيده 15 نقطة، بعد أن كان منافسا على المراكز الأربعة الأولى قبل جولتين.

في المقابل سجل الرائد فوزه الرابع على التوالي في جميع المسابقات، والثالث من أصل أربع مباريات في الدوري ليقفز للمركز الثامن برصيد 17 نقطة وبفارق أربع نقاط عن المتصدر.