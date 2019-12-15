شكرا لقرائتكم الأمن يوافق على حضور 100 مشجع لمباراة طنطا والإنتاج الحربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافقت الجهات الأمنية بمدينة طنطا على حضور 100 مشجع لمباراة أبناء السيد البدوى أمام الإنتاج الحربى فى بطولة الدورى الممتاز المقرر إقامتها بعد غدا الإثنين باستاد طنطا الرياضى ضمن فاعليات الجولة الثامنة للدورى . ومن المقر أن يشمل الحضور على أعضاء الجمعية العمومية لنادى طنطا ويكون بكشف خاص من إدارة طنطا سيتم تسليمه للجهات المختصة بتأمين اللقاء . ويحتل فريق طنطا المركز التاسع فى جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 8 نقاط ، فى الوقت الذى يحتل فيه الإنتاج الحربى المركز العاشر بجدول الدورى برصيد 8 نقاط

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمن يوافق على حضور 100 مشجع لمباراة طنطا والإنتاج الحربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.