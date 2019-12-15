شكرا لقرائتكم مدرب طنطا: تعاهدنا على الفوز أمام الإنتاج الحربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أيمن المزين المدير الفنى لفريق طنطا ان لاعبى الفريق تعاهدوا على تحقيق الفوز فى المباراة القادمة أمام الأنتاج الحربى عقب سلسة التعادلات التى تعرض لها الفريق فى المباريات السابقة . وأوضح أيمن المزين أنه لابد من أستغلال عامل الأرض خلال المباريات المقبلة أمام الانتاج الحربى و أسوان والجونة و نادى مصر . Advertisements ويستضيف فريق طنطا نظيرة الانتاج الحربى ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدورى الممتاز والتى سوف تقام على ستاد طنطا فى تمام الساعة الثانية و النصف من عصر الاثنين . ويحتل فريق طنطا المركز التاسع فى جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 8 نقاط .

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