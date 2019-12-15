شكرا لقرائتكم أمير توفيق: الأهلي يخطط لضم صفقة شتوية من العيار الثقيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف أمير توفيق في تصريحات تلفزيونية لقناة " on sport" قائلا "رينيه فايلر حدد احتياجاته للميركاتو الشتوي والتي كان من ضمنها محمود كهربا، الذي تم التعاقد مع لمدة 4 مواسم ونصف الموسم و هناك صفقة أخرى، سيتم الاعلان عنها في الوقت المناسب".
وأشار أمير توفيق رفضه عن الكشف مركز الصفقة الجديدة، وإذا كان اللاعب أجنبيا أو مصريا، مؤكدا أن هذه الأمور لا تخرج من الغرف المغلقة.
وتابع أمير توفيق أنه لن يتحدث عن التعاقد مع أحمد حجازى مدافع فريق ويست بروميتش الأنجليزى وغيرة خلال وسائل الاعلام .
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