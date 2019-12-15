الأهلي في مهمة استعادة القمة اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع

يدخل فريق الأهلي في التاسعة والنصف من مساء اليوم الأحد، مباراة قوية عندما يواجه حرس الحدود باستاد القاهرة في الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وهي المواجهة التي يخوضها «الأحمر» بدافع مواصلة مسيرة الانتصارات المحلية، التي حققها في بطولة الدوري، وجعلته يُحقق العلامة الكاملة بالفوز في 5 مباريات، خاضها في المسابقة حتى الآن، حيث حصد 15 نقطة يحتل بها المركز الثاني في الدوري بفارق نقطة واحدة عن المقاولون العرب المُتصدر، وإن كان للأهلي لقاء مؤجل بخلاف لقاء الليلة أمام الحرس.

الفوز اليوم يضمن للأهلي استعادة القمة، رغم قوة المنافس وكفاءة مدربه طارق العشري.

الأهلي استعد لمباراة الليلة كعادته بتدريبات يومية عقب الفوز على دجلة بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية، وبات علي معلول ظهير أيسر الفريق جاهزاً للمشاركة في لقاء الحرس، إذا ما أراد فايلر المدير الفني للفريق الدفع به، ويعول المدرب السويسري على خبرات وإمكانيات لاعبيه الفنية ويأتي في مقدمتهم رمضان صبحي وحسين الشحات وقفشة وأجاي ووليد أزارو، العائد للتسجيل مؤخراً، وباقي كتيبة الفريق.

ورغم أن المنافس يتواجد في منتصف جدول المسابقة، وتحديدًا في المركز السابع برصيد 10 نقاط، إلا أن الجهاز الفني للأهلي حذر لاعبيه من خطورة التهاون وعدم الجدية منذ بداية المباراة، وشدد على ضرورة اللعب بحماس من أجل حسم الثلاث نقاط مبكراً.

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في المقابل، يدخل حرس الحدود المباراة بحثاً عن النقاط الثلاث، لاسيما بعد التعثر في آخر مباراتين، سواء بالخسارة من الاتحاد السكندري بهدف دون رد، ثم التعادل السلبي مع نادي مصر في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويتطلع طارق العشري المدير الفني لحرس الحدود لاستعادة نتائجه المتميزة أمام الأهلي، حيث توج ببطولتين من أنياب المارد الأحمر في عهده الذهبي، وسبق لطارق العشري قيادة حرس الحدود العائد لدوري الأضواء والشهرة لتحقيق إنجازات لا تنسى، وقاد الفريق السكندري للفوز بثلاث بطولات.

وطالب طارق العشري لاعبيه بضرورة اللعب بالتركيز وعدم التخوف من نتائج الأهلي في المسابقة، مؤكداً أن اللعب بجدية والابتعاد عن الأخطاء الدفاعية سيزيد فرص الخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء.

ويبدو التشكيل المتوقع لحرس الحدود أمام الأهلي مكوناً من: أحمد السعدني، حسن مجدي، جهاد جنيدي، مصطفى الزناري، عمرو الحلواني، مصطفى جمال، أحمد فيلكس، جريندو، محمد أسامة، محمد همام، أنطوني لوكاسا.

من جهة أخرى، رحب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، بصفقة التعاقد مع محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الزمالك السابق. وقال عبد الحفيظ: كهربا لاعب مميز، ونحن نعلم إمكانياته، ورسالتي له أنه ينتظره عمل كبير، وأهداف لا بد من تحقيقاه، الأهلي نادٍ مختلف، وكهربا سيدخل في إطار المسؤولية، ولدي ثقة كبيرة في أن شخصيته ستكون مناسبة للنادي، وسنعمل معاً لتحقيق المزيد من الألقاب.