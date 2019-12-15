مدفيديف يحرز لقب كأس الدرعية على حساب فونيني









اسماء السيد - أحرز الروسي دانييل مدفيديف لقب "كأس الدرعية" في كرة المضرب، وهي أول دورة عالمية استعراضية في هذه الرياضة تستضيفها السعودية، بفوزه السبت على الايطالي فابيو فونيني 6-2 و6-2 في المباراة النهائية.

علق مدفيديف المصنف خامسا عالميا على تتويجه "لم أشعر بالبرد مثل فونيني لأنني اعتدت هذا الطقس من قبل، أشكر جميع القائمين على البطولة، وأخص بالشكر هذا الجمهور الرائع على حضوره وتفاعله الاستثنائي".

وفي مباراة الترضية للمركز الثالث، استطاع الأمريكي جون إيسنر انتزاع فوز صعب من منافسه الألماني يان-لينارد شتروف 4-6 و7-5 و13-11.

وتقدر قيمة الجوائز المالية للدورة بثلاثة ملايين دولار أميركي.

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وأعلنت الهيئة العامة للرياضة في وقت سابق من هذا العام، إقامة هذه الدورة الأولى من نوعها في المملكة، والتي تأتي في سياق تعزيز النشاطات الرياضية ذات الطابع العالمي في السعودية.

وقال رئيس الهيئة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل في تصريحات سابقة "هدفنا واضح وهو أن نساهم بتحقيق أهداف القطاع الرياضي التي تم تحديدها في رؤية المملكة 2030 (خطة السعودية لتنويع مصادر الدخل والحد من الاعتماد على إيرادات النفط)، لتصبح المملكة وجهة رئيسة للسياح الرياضيين حول العالم، من خلال استضافة أبرز الأحداث الكبرى وبمختلف الرياضات".

وتأتي الدورة في في سياق من الأحداث الرياضية المتزايدة في المملكة التي استضافت في الموسم الماضي، وللمرة الأولى، مباراة الكأس السوبر الإيطالية بين يوفنتوس وميلان (1-صفر)، على ان تستضيف نسختها لهذا العام في وقت لاحق من كانون الأول/ديسمبر الحالي.

كما تستعد السعودية في كانون الثاني/يناير لاستضافة الكأس السوبر الإسبانية في كرة القدم، ورالي دكار، وذلك بعدما استضافت اخيرا نزالا بين الملاكمين البريطاني أنطوني جوشوا والأميركي من أصل مكسيكي أندي رويز على ثلاثة ألقاب عالمية للوزن الثقيل في الملاكمة.