شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي 99 في مهمة تأمين لقب بطل الشتاء "ع الحدود" فى دوري الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الأحد منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 99، والتي تشهد إقامة أكثر من مباراة مثيرة وأبرزها، لقاء الأهلي وحرس الحدود، ومباراة الزمالك مع طنطا، في ختام مباريات الدوري الأول من عمر المسابقة.

ويحتل النادي الأهلي صدارة الدوري العام برصيد 38 نقطة، جمعها الفريق الأحمر من الفوز في 11 مباراة، والتعادل في 5 مباريات، دون أن يتلقى أي هزيمة.

وجاءت مباريات الجولة كالتالي:

المصري x الجونة

الاتحاد السكندري x الانتاج الحربي

الزمالك x طنطا

سموحة x إف سي مصر

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حرس الحدود x الاهلي

إنبي x وادي دجلة

طلائع الجيش x أسوان

بيراميدز x الاسماعيلي

المقاولون x مصر المقاصة