شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وحرس الحدود اليوم الاحد 15 / 12 / 2019 بالدوري المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الاهلي اليوم ،الأحد، مباراة قوية عندما يواجه حرس الحدود بإستاد القاهرة في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز وهي المباراة التي يخوضها الاهلي بدافع الفوز من أجل مواصلة مسيرة الانتصارات المحلية التي حققها الفريق في بطولة الدوري وجعلته يُحقق العلامة الكاملة بالفوز في 5 مباريات خاضهم في المسابقة حتى الأن حيث حصد 15 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في الدوري بفارق نقطة واحدة عن المقاولون العرب المُتصدر وأن كان للأهلي لقاء مؤجل بخلاف لقاء الليلة أمام الحرس

موعد مباراة الاهلى وحرس الحدود

تقام مباراة الاهلى وحرس الحدود فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم الاحد على ستاد القاهرة الدولى ، والفوز اليوم يضمن للمارد الاحمر إستعادة القمة ، ويرغب الأهلي في تحقيق الفوز لمواصلة حملة الدفاع عن اللقب خاصة وأن جميع الظروف مُهيّأة في القلعة الحمراء لتحقيق الفوز رغم قوة المنافس وكفاءة مدربه طارق العشري.

التشكيل المتوقع للأهلى أمام حرس الحدود

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ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام حرس الحدود مكون من : " محمد الشناوي.، محمد هاني ، ورامي ربيعة وأيمن أشرف ومحمود وحيد ، محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات ووليد سليمان ورمضان صبحي ، جونيور أجايي".

طارق العشرى يتطلع لإستعادة ذكريات التألق أمام الاهلى

فى المقابل ، يدخل حرس الحدود المباراة بحثاً عن النقاط الثلاث لاسيما بعد التعثر فى أخر مباراتين سواء بالخسارة من الاتحاد السكندرى بهدف دون رد ، ثم التعادل السلبى مع نادى مصر فى الجولة الأخيرة للمسابقة .

ويتطلع طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود لإستعادة نتائجه المتميزة أمام الأهلى حيث توج ببطولتين من أنياب المارد الاحمر فى عهده الذهبى ، وسبق لطارق العشرى قيادة حرس الحدود العائد لدورى الأضواء والشهرة لتحقيق إنجازات لا تنسى، وقاد الفريق السكندرى للفوز بثلاث بطولات، هى كأس مصر موسم 2009 على حساب إنبى 4-2 بركلات الجزاء، والفوز بكأس السوبر المحلى موسم 2009 عقب تغلبه على الأهلى بهدفين نظيفين، وأخيراً الحصول على لقب كأس مصر موسم 2010 بعد الفوز على الأهلى بركلات الجزاء، عقب انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

التشكيل المتوقع لحرس الحدود أمام الاهلى

ويبدو التشكيل المتوقع لحرس الحدود أمام الاهلى مكون من : "أحمد السعدني -حسن مجدي – جهاد جنيدي – مصطفى الزناري – عمرو الحلواني -مصطفى جمال – أحمد فيلكس – جريندو – محمد أسامة -محمد همام – أنطوني لوكاسا".