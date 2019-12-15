مواعيد مباريات اليوم الأحد 15/ 12 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 مواعيد مباريات اليوم الأحد الموافق 15 / 12 / 2019 فى الدورى المصرى الممتاز، إذ تقام مباراة نادى مصر والاسماعيلى على ستاد الكلية الحربية ومباراة سموحة وأسوان على ستاد الاسكندرية ومباراة الاهلى وحرس الحدود على ستاد القاهرة الدولى

موعد مباراة نادى مصر والاسماعيلى

تقام مباراة نادى مصر والاسماعيلى فى تمام الثانية والنصف ظهر اليوم الاحد على ستاد الكلية الحربية فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها نادى مصر بعد التعادل السلبى مع حرس الحدود فى الجولة الماضية فيما فاز الدراويش على مصر المقاصة بهدفين دون رد .

ويحتل نادى مصر المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 4 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه 6 أهداف فيما يحتل الاسماعيلى المركز الثامن برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى واحدة وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 5 اهداف وتلقت شباكه 7 أهداف .

موعد مباراة سموحة وأسوان

تقام مباراة سموحة وأسوان فى تمام الخامسة عصر اليوم الاحد على ستاد الاسكندرية فى مواجهة يدخلها الفريقين بحثاً عن الخروج من دوامة التعادلات حيث تعادل الفريق السكندرى مع الانتاج الحربى بهدف لكل فريق بالجولة الماضية فيما تعادل تماسيح النيل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق.

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ويحتل سموحة المركز السادس برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى 4 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 9 اهداف وتلقت شباكه 8 اهداف فيما يحتل أسوان المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى واحدة وتعادل فى 2 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 12 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الطلائع.

موعد مباراة الاهلى وحرس الحدود

تقام مباراة الاهلى وحرس الحدود فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم الاحد على ستاد القاهرة الدولى وهي المباراة التي يخوضها الاهلي بدافع الفوز من أجل مواصلة مسيرة الانتصارات المحلية التي حققها الفريق في بطولة الدوري وجعلته يُحقق العلامة الكاملة بالفوز في 5 مباريات خاضهم في المسابقة حتى الأن حيث حصد 15 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في الدوري بفارق نقطة واحدة عن المقاولون العرب المُتصدر وأن كان للأهلي لقاء مؤجل بخلاف لقاء الليلة أمام الحرس ، والفوز اليوم يضمن للأهلي إستعادة القمة

فى المقابل ، يدخل حرس الحدود المباراة بحثاً عن النقاط الثلاث لاسيما بعد التعثر فى أخر مباراتين سواء بالخسارة من الاتحاد السكندرى بهدف دون رد ، ثم التعادل السلبى مع نادى مصر فى الجولة الأخيرة للمسابقة .

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتاز

من المقرر أن تنقل قنوات تايم سبورت و أون سبورت مباريات الدورى المصرى الممتاز.