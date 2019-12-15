شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه أمريكا فى رحلة الاحتفاظ باللقب الخامس ببطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المنتخب الوطني للاسكواش بقيادة أمير وجيه المدير الفني للفراعنة، للمشاركة في بطولة العالم التي تنطلق اليوم الأحد في واشنطن وتستمر حتى 22 ديسمبر الجاري، بمواجهة قوية أمام أمريكا في المباراة الافتتاحية للمجموعة الأولى.

وتمتلك مصر، حامل لقب البطولة عن النسخة الماضية، 4 بطولات من أصل 26 نسخة تم إقامتها منذ انطلاق البطولة في عام 1967، حيث فازت مصر باللقب في اربعة بطولات اعوام 1999 و2009 و2011 و2017، ويسعى المنتخب الوطني إلى التتويج باللقب الخامس في تاريخه والثاني على التوالي خلال النسخة الحالية.

وتضم مجموعة الفراعنة كل من: مصر، سويسرا، كندا، كما تضم البطولة ثلاثة منتخبات أفريقية هي مصر ونيجيريا وجنوب أفريقيا، فيما تضم منتخب عربي وحيد غير المنتخب المصري وهو منتخب الكويت.

ويمثل فراعنة الاسكواش كلاً من: علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا، كريم عبد الجواد لاعب النادي الأهلي والمصنف الثالث، وطارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الرابع وبطل العالم، ومحمد أبو الغار المصنف الثامن.

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