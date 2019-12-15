شكرا لقرائتكم خبر عن مدير التعاقدات فى الاهلى: فايلر حدد أحتياجاته ولا حديث عنها خارج الغرف المغلقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الاحمر حدد احتياجات القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة .
وأضاف أمير توفيق في تصريحات تلفزيونية لقناة " on sport" قائلا "رينيه فايلر حدد احتياجاته للميركاتو الشتوي والتي كان من ضمنها محمود كهربا، الذي تم التعاقد مع لمدة 4 مواسم ونصف الموسم و هناك صفقة أخرى، سيتم الاعلان عنها في الوقت المناسب".
وأشار أمير توفيق رفضه عن الكشف مركز الصفقة الجديدة، وإذا كان اللاعب أجنبيا أو مصريا، مؤكدا أن هذه الأمور لا تخرج من الغرف المغلقة.
وتابع أمير توفيق أنه لن يتحدث عن التعاقد مع أحمد حجازى مدافع فريق ويست بروميتش الأنجليزى وغيرة خلال وسائل الاعلام .
كانت هذه تفاصيل خبر مدير التعاقدات فى الاهلى: فايلر حدد أحتياجاته ولا حديث عنها خارج الغرف المغلقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.